Врач объяснила, как не перепутать ОРВИ и туберкулёз

Если ночью вы обильно потеете и вас неделями или месяцами мучает непрекращающийся кашель, это может свидетельствовать о наличии туберкулёза. В таком состоянии у человека также держится субфебрильная температура — 37,7–37,5 градуса. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на профессора кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения и доктора медицинских наук Оксану Пивоварову.

Самым явным симптомом туберкулёза является кашель. Также следует обращать внимание на необоснованную потливость во время ночного отдыха, потерю веса и температуру, пояснила специалист. Вместе с тем при ОРВИ или ОРЗ, заболеваниях верхних или нижних воздухоносных путей пациенты также жалуются на кашель и температуру, однако проходят они за пять-семь дней. При туберкулёзе люди мучаются от них гораздо дольше — в течение недель или месяцев.

При туберкулёзе кашель может быть влажным, иногда с прожилками крови. Если вы контактировали с заболевшим, следует пройти осмотр у врача, посоветовала Пивоварова.

«Терапевт имеет право назначить флюорограмму или рентгенограмму органов грудной клетки. Даже если туберкулёз на начальной стадии, единичные проявления патологического процесса в лёгочной ткани уже можно выявить», — отметила доктор.