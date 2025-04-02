Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 апреля, 15:56

Расслабит и убьёт: Врач раскрыл будущее любителей кальяна

Главврач Осипов: Курение кальяна может привести к туберкулёзу

Курение кальяна остаётся популярным способом расслабиться в кафе и ресторанах, но такой вид досуга может привести к серьёзным заболеваниям. Как отметил заслуженный врач РФ и главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов, токсичные вещества, образующиеся при курении кальяна, негативно влияют на все системы организма.

«Прежде всего — это воспалительные заболевания лёгких. Также это воспалительные заболевания носоглотки, вплоть до онкологии. Кроме того, выделение химических веществ способствует общей интоксикации организма», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Специалист отметил, что на сосуды оказывается неблагоприятное воздействие. Он пояснил, что это может привести к их сужению и повышению артериального давления. Также существует риск заражения инфекционными заболеваниями, такими как герпес, бактериальная инфекция и Helicobacter pylori, которая вызывает воспаление желудка. Кроме того, не исключается возможность заражения туберкулёзом и другими инфекциями, добавил медик.

Life.ru дал советы, которые помогут вернуться из кальянной без туберкулёза и язвы желудка
Life.ru дал советы, которые помогут вернуться из кальянной без туберкулёза и язвы желудка

А ранее Life.ru сообщал, что вейпы могут плохо повлиять на полость рта и совсем не являются безопасной альтернативой сигаретам. Кроме того, электронные сигареты способны парализовать иммунные клетки в лёгких. Большую опасность могут вызвать вкусовые аппараты, в том числе с ягодными и фруктовыми ароматизаторами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / food.kiro

Александра Мышляева
Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar