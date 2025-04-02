Расслабит и убьёт: Врач раскрыл будущее любителей кальяна

Курение кальяна остаётся популярным способом расслабиться в кафе и ресторанах, но такой вид досуга может привести к серьёзным заболеваниям. Как отметил заслуженный врач РФ и главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов, токсичные вещества, образующиеся при курении кальяна, негативно влияют на все системы организма.

«Прежде всего — это воспалительные заболевания лёгких. Также это воспалительные заболевания носоглотки, вплоть до онкологии. Кроме того, выделение химических веществ способствует общей интоксикации организма», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Специалист отметил, что на сосуды оказывается неблагоприятное воздействие. Он пояснил, что это может привести к их сужению и повышению артериального давления. Также существует риск заражения инфекционными заболеваниями, такими как герпес, бактериальная инфекция и Helicobacter pylori, которая вызывает воспаление желудка. Кроме того, не исключается возможность заражения туберкулёзом и другими инфекциями, добавил медик.