Расслабит и убьёт: Врач раскрыл будущее любителей кальяна
Главврач Осипов: Курение кальяна может привести к туберкулёзу
Курение кальяна остаётся популярным способом расслабиться в кафе и ресторанах, но такой вид досуга может привести к серьёзным заболеваниям. Как отметил заслуженный врач РФ и главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов, токсичные вещества, образующиеся при курении кальяна, негативно влияют на все системы организма.
«Прежде всего — это воспалительные заболевания лёгких. Также это воспалительные заболевания носоглотки, вплоть до онкологии. Кроме того, выделение химических веществ способствует общей интоксикации организма», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Специалист отметил, что на сосуды оказывается неблагоприятное воздействие. Он пояснил, что это может привести к их сужению и повышению артериального давления. Также существует риск заражения инфекционными заболеваниями, такими как герпес, бактериальная инфекция и Helicobacter pylori, которая вызывает воспаление желудка. Кроме того, не исключается возможность заражения туберкулёзом и другими инфекциями, добавил медик.
А ранее Life.ru сообщал, что вейпы могут плохо повлиять на полость рта и совсем не являются безопасной альтернативой сигаретам. Кроме того, электронные сигареты способны парализовать иммунные клетки в лёгких. Большую опасность могут вызвать вкусовые аппараты, в том числе с ягодными и фруктовыми ароматизаторами.
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