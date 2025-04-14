13 часов под наркозом: В Москве спасли мужчину, который отрезал себе пальцы бензопилой

Врачи Центра микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева спасли мужчину, который случайно циркулярной пилой отрезал себе четыре пальца. Об этом сообщает Минздрав Москвы.

Мужчина рассказал о случившемся. Видео © Telegram / Московская медицина

Инцидент произошёл в подмосковном Сергиев Посаде. Россиянин занимался домашними делами, однако в какой-то момент потерял бдительность и отрезал бензопилой четыре пальца. После обследования в местной поликлинике, пациента перевели для дальнейшего лечения в Москву, где специалисты Центра хирургии кисти провели ему операцию.

«Из-за механизма травматического отчленения и повреждения мягких тканей ампутированных сегментов операция проходила с техническими трудностями и длилась почти 13 часов», — рассказали в больнице.

Рентгеновский снимок руки пациента. Фото © Telegram / Московская медицина

Несмотря на все принятые меры, врачам не удалось сохранить мизинец пациента. При этом три других ампутированных пальца были успешно пришиты обратно. Через 10 дней после операции мужчина был выписан из больницы. Теперь ему предстоит период реабилитации и переобучение навыкам письма правой рукой.