Адвокат объяснила, какие семьи в России принято считать малоимущими

Российская семья будет считаться малоимущей, если доход на каждого её члена до вычета налогов будет ниже регионального прожиточного минимума, который субъекты РФ вольны устанавливать и изменять сами. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на адвоката Надежду Швыреву.

Например, в Краснодарском крае с января 2025 года прожиточный минимум находится на отметке в 17 024 рубля на душу населения. В Сочи, если семья из четырёх человек получает 50 тысяч рублей в месяц в качестве дохода, то на каждого её члена будет приходиться по 12 500 рублей, что даст основания для того, чтобы назвать такую семью малоимущей.