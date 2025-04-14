Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 11:39

Адвокат объяснила, какие семьи в России принято считать малоимущими

Эксперт Швырева: Семья является малоимущей при доходе ниже прожиточного минимума

Пара в квартире. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Пара в квартире. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Российская семья будет считаться малоимущей, если доход на каждого её члена до вычета налогов будет ниже регионального прожиточного минимума, который субъекты РФ вольны устанавливать и изменять сами. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на адвоката Надежду Швыреву.

«Малоимущей считается семья, в которой доход до вычета налогов на каждого члена семьи ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Этот минимум отличается от региона к региону, и его размер регулярно пересматривается», — объяснила эксперт.

Например, в Краснодарском крае с января 2025 года прожиточный минимум находится на отметке в 17 024 рубля на душу населения. В Сочи, если семья из четырёх человек получает 50 тысяч рублей в месяц в качестве дохода, то на каждого её члена будет приходиться по 12 500 рублей, что даст основания для того, чтобы назвать такую семью малоимущей.

Вместе с тем прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 18 556 рублей, для людей пенсионного возраста — 14 641 рубль, а для несовершеннолетних — 16 531 рубль.
Москвичам рассказали о размере МРОТ на 2025 год
Москвичам рассказали о размере МРОТ на 2025 год

Ранее Life.ru рассказывал, что власти намерены увеличить пособие для беременных студенток, подняв его до уровня прожиточного минимума. Соответствующий законопроект будет внесён на рассмотрение Госдумы этой весной.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar