Адвокат объяснила, какие семьи в России принято считать малоимущими
Эксперт Швырева: Семья является малоимущей при доходе ниже прожиточного минимума
Пара в квартире. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
Российская семья будет считаться малоимущей, если доход на каждого её члена до вычета налогов будет ниже регионального прожиточного минимума, который субъекты РФ вольны устанавливать и изменять сами. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на адвоката Надежду Швыреву.
«Малоимущей считается семья, в которой доход до вычета налогов на каждого члена семьи ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Этот минимум отличается от региона к региону, и его размер регулярно пересматривается», — объяснила эксперт.
Например, в Краснодарском крае с января 2025 года прожиточный минимум находится на отметке в 17 024 рубля на душу населения. В Сочи, если семья из четырёх человек получает 50 тысяч рублей в месяц в качестве дохода, то на каждого её члена будет приходиться по 12 500 рублей, что даст основания для того, чтобы назвать такую семью малоимущей.
Вместе с тем прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 18 556 рублей, для людей пенсионного возраста — 14 641 рубль, а для несовершеннолетних — 16 531 рубль.
Ранее Life.ru рассказывал, что власти намерены увеличить пособие для беременных студенток, подняв его до уровня прожиточного минимума. Соответствующий законопроект будет внесён на рассмотрение Госдумы этой весной.