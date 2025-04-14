Почётные звания присвоены авторам хита Homay, взорвавшего мировые чарты

Участники башкирской группы Ay Yola, чья песня «Homay» возглавила топ Apple Music на Украине, получили почётные звания. Соответсвующий указ подписал глава Башкортостана Радий Хабиров. Об этом он сообщил на совещании правительства республики.

«Большие молодцы! Поздравляю и благодарю их за такой замечательный вклад в развитие культуры Башкортостана», — сказал Хабиров.

Музыкант Ринат Рамазанов получил звание народного артиста республики, а вокалистка группы Адель Шайхитдинова и её отец, саунд-продюсер Руслан Шайхитдинов — заслуженных артистов.