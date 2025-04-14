В Кремле заявили, что в России ожидали продление Трампом санкций
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение США о продлении санкций против России, отметил, что Москва не питала иллюзий по этому поводу.
Песков пояснил, что Кремль не рассчитывал на смягчение позиции Вашингтона, отвечая на вопрос о том, удивило ли Москву решение Трампа продлить санкционный указ ещё на год.
«Никаких завышенных ожиданий у нас не было на этот счёт», — заявил Песков.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения в США, ссылаясь на якобы вредоносные внешнеполитические действия России. Режим чрезвычайного положения был введён бывшим президентом США Джо Байденом. Он также блокировал собственность РФ и вводил санкции против страны. В качестве причин для этих мер Москве вменялись попытки подорвать проведение демократических выборов в Соединённых Штатах и других странах, а также кибердеятельность и влияние на иностранные правительства.