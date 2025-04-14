Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 11:06

В Кремле заявили, что в России ожидали продление Трампом санкций

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение США о продлении санкций против России, отметил, что Москва не питала иллюзий по этому поводу.

Песков пояснил, что Кремль не рассчитывал на смягчение позиции Вашингтона, отвечая на вопрос о том, удивило ли Москву решение Трампа продлить санкционный указ ещё на год.

«Никаких завышенных ожиданий у нас не было на этот счёт», — заявил Песков.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения в США, ссылаясь на якобы вредоносные внешнеполитические действия России. Режим чрезвычайного положения был введён бывшим президентом США Джо Байденом. Он также блокировал собственность РФ и вводил санкции против страны. В качестве причин для этих мер Москве вменялись попытки подорвать проведение демократических выборов в Соединённых Штатах и других странах, а также кибердеятельность и влияние на иностранные правительства.

«Это, скажем так, личное»: Песков ответил на вопрос о подарках Путина Трампу
«Это, скажем так, личное»: Песков ответил на вопрос о подарках Путина Трампу
Оксана Попова
  • Новости
  • Санкции против России
  • Дональд Трамп
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar