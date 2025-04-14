В Кремле заявили, что в России ожидали продление Трампом санкций

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение США о продлении санкций против России, отметил, что Москва не питала иллюзий по этому поводу.

Песков пояснил, что Кремль не рассчитывал на смягчение позиции Вашингтона, отвечая на вопрос о том, удивило ли Москву решение Трампа продлить санкционный указ ещё на год.

«Никаких завышенных ожиданий у нас не было на этот счёт», — заявил Песков.