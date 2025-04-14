Песков: Россия и США находятся в начале пути нормализации отношений
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Москва и Вашингтон лишь начинают долгий путь к восстановлению и выстраиванию двусторонних отношений, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя решение Трампа о продлении санкций Песков отметил, что в Кремле не ждали иного исхода, так как подобные шаги носят скорее формальный характер. По его словам, США и Россия стоят у истоков сложного процесса по нормализации связей, который потребует их переосмысления и выстраивания практически с чистого листа.
Песков также раскрыл подробности продвижения российско-американского диалога. Официальный представитель Кремля сообщил, что всё движется очень хорошо несмотря на противоречивую информацию об отношениях с американскими коллегами.