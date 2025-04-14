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Регион
14 апреля, 11:10

Песков: Россия и США находятся в начале пути нормализации отношений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Москва и Вашингтон лишь начинают долгий путь к восстановлению и выстраиванию двусторонних отношений, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя решение Трампа о продлении санкций Песков отметил, что в Кремле не ждали иного исхода, так как подобные шаги носят скорее формальный характер. По его словам, США и Россия стоят у истоков сложного процесса по нормализации связей, который потребует их переосмысления и выстраивания практически с чистого листа.

Песков также раскрыл подробности продвижения российско-американского диалога. Официальный представитель Кремля сообщил, что всё движется очень хорошо несмотря на противоречивую информацию об отношениях с американскими коллегами.

В Кремле отметили важную тенденцию в отношениях РФ и США
В Кремле отметили важную тенденцию в отношениях РФ и США
Оксана Попова
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