Песков: Россия и США находятся в начале пути нормализации отношений

Комментируя решение Трампа о продлении санкций Песков отметил, что в Кремле не ждали иного исхода, так как подобные шаги носят скорее формальный характер. По его словам, США и Россия стоят у истоков сложного процесса по нормализации связей, который потребует их переосмысления и выстраивания практически с чистого листа.