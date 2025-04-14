Песков заявил, что Россия готова к нормализации отношений с Грузией
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Россия открыта к восстановлению отношений с Грузией и заинтересована в добрых связях со всеми странами, готовыми к этому. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конкретных сроков [по восстановлению отношений с Грузией] нет, но Россия действительно готова предпринять шаги к нормализации отношений. Мы стремимся выстраивать хорошие отношения со всеми странами, которые этого хотят и готовы», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что страна стремится к поддержанию мирных связей с Россией, несмотря на имеющиеся территориальные споры.