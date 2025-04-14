В Госдуме раскрыли, как аферисты крадут деньги с помощью картинки в мессенджере

Аферисты могут присылать в мессенджере WhatsApp вредоносное ПО, маскируя его под обычный документ или картинку. Об этом сообщил RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, полученные в WhatsApp файлы могут нести в себе угрозу, поэтому относиться к ним следует с опаской. Чтобы обезопасить себя, стоит установить обновлённую версию приложения 2.2450.6. Однако обновлять приложение стоит регулярно, а не лишь тогда, когда в противном случае использование будет представлять опасность, отметил парламентарий.

По его словам, информацию из неизвестных источников не стоит трогать, даже если она похожа на безобидное изображение или текстовый документ. Не будет лишним проверить этот файл антивирусом, посоветовал Немкин.

«При работе на компьютере лучше сохранять файл и проверять его антивирусом, чем запускать напрямую из мессенджера», — отметил депутат.