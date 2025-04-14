Новым мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle. Ранее он занимал должность заместителя мэра и являлся депутатом Городского совета финской столицы.

Муниципальные выборы состоялись в Хельсинки в воскресенье, 13 апреля. По их итогам победу одержала «Национальная коалиционная партия», опередив оппозиционную Социал-демократическую партию (СДП) с незначительным разрывом.

Сазонов, родившийся в Хельсинки в 1993 году, станет первым мэром города, имеющим русское происхождение. Его родители, выходцы из Санкт-Петербурга, эмигрировали в Финляндию в начале 1990-х. Финское гражданство Сазонов получил в девять лет, отказавшись при этом от российского.



