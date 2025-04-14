РУДН, РГПУ и ещё 5 вузов оказались под вниманием Рособрнадзора из-за экзаменов для мигрантов
Рособрнадзор объявил предостережения 17 вузам из-за тестирования мигрантов
РУДН. Фото © VK/ Российский университет дружбы народов (РУДН)
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), Российский государственный педагогический университет имени Герцена (РГПУ) и ещё пять вузов получили предостережения от Рособрнадзора. Университеты нарушают обязательные требования в контроле знаний мигрантов. Они выдают сертификаты о знании русского языка иностранцам, чей уровень ниже необходимого.
Также нарушения в контроле за мигрантами выявили у Уфимского университета науки и технологий, Вятского государственного университета, Московского центра качества образования, Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева и Дальневосточного федерального университета. Ещё десяти вузам выдвинули предостережения по другим обвинениям.
«Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований», — написали в Рособрнадзоре.
Ранее в Минобрнауки заявили, что уровень образования иностранных студентов «оставляет желать лучшего». Чаще всего проблемы возникают со студентами, приехавшими в нашу страну для получения платного высшего образования. В 2024 году в РФ обучалось более 395 000 иностранных студентов.