РУДН, РГПУ и ещё 5 вузов оказались под вниманием Рособрнадзора из-за экзаменов для мигрантов

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), Российский государственный педагогический университет имени Герцена (РГПУ) и ещё пять вузов получили предостережения от Рособрнадзора. Университеты нарушают обязательные требования в контроле знаний мигрантов. Они выдают сертификаты о знании русского языка иностранцам, чей уровень ниже необходимого.

Также нарушения в контроле за мигрантами выявили у Уфимского университета науки и технологий, Вятского государственного университета, Московского центра качества образования, Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева и Дальневосточного федерального университета. Ещё десяти вузам выдвинули предостережения по другим обвинениям.

«Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований», — написали в Рособрнадзоре.