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Регион
14 апреля, 12:56

Вице-премьер Украины рассказала о договорённостях с США по ресурсам

Стефанишина: Украина и США частично достигли договорённостей по ресурсной сделке

Флаги Украины и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Флаги Украины и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Переговоры между Киевом и Вашингтоном о доступе к природным ресурсам Украины не завершены. Для достижения согласия потребуются дополнительные раунды, заявила вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Я не могу раскрывать много деталей. То, что консультации проходят, само по себе позитивный знак. <...> Некоторые из договорённостей достигнуты», — сообщила она в эфире телеканала «Рада».

Стефанишина уточнила, что переговоры по данному вопросу будут продолжаться, пока обе стороны не придут к согласию. При этом ранее Reuters сообщал, что последний раунд переговоров между представителями США и Украины прошёл в атмосфере «антагонизма» и не дал существенных подвижек.

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Ранее Скотт Бессент, занимающий пост министра финансов США, обвинил Владимира Зеленского в том, что именно его действия привели к срыву, по его словам, «самой лёгкой сделки в мире», которая должна была состояться в феврале. Экс-комик резко отреагировал на эти комментарии. Он заявил, что не считает Украину «третьесортной страной» и призвал США общаться с ней «на равных».

Мария Любицкая
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