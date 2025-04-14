Вице-премьер Украины рассказала о договорённостях с США по ресурсам

Переговоры между Киевом и Вашингтоном о доступе к природным ресурсам Украины не завершены. Для достижения согласия потребуются дополнительные раунды, заявила вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Я не могу раскрывать много деталей. То, что консультации проходят, само по себе позитивный знак. <...> Некоторые из договорённостей достигнуты», — сообщила она в эфире телеканала «Рада».

Стефанишина уточнила, что переговоры по данному вопросу будут продолжаться, пока обе стороны не придут к согласию. При этом ранее Reuters сообщал, что последний раунд переговоров между представителями США и Украины прошёл в атмосфере «антагонизма» и не дал существенных подвижек.