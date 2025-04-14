Вице-премьер Украины рассказала о договорённостях с США по ресурсам
Стефанишина: Украина и США частично достигли договорённостей по ресурсной сделке
Флаги Украины и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo
Переговоры между Киевом и Вашингтоном о доступе к природным ресурсам Украины не завершены. Для достижения согласия потребуются дополнительные раунды, заявила вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
«Я не могу раскрывать много деталей. То, что консультации проходят, само по себе позитивный знак. <...> Некоторые из договорённостей достигнуты», — сообщила она в эфире телеканала «Рада».
Стефанишина уточнила, что переговоры по данному вопросу будут продолжаться, пока обе стороны не придут к согласию. При этом ранее Reuters сообщал, что последний раунд переговоров между представителями США и Украины прошёл в атмосфере «антагонизма» и не дал существенных подвижек.
Ранее Скотт Бессент, занимающий пост министра финансов США, обвинил Владимира Зеленского в том, что именно его действия привели к срыву, по его словам, «самой лёгкой сделки в мире», которая должна была состояться в феврале. Экс-комик резко отреагировал на эти комментарии. Он заявил, что не считает Украину «третьесортной страной» и призвал США общаться с ней «на равных».