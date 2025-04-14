На Украине начались «голодные игры», в ходе которых «волонтёры ТЦК» за деньги отлавливают для местных военкомов людей на улицах. За каждого пойманного им платят несколько сотен долларов. Об этом рассказал в беседе с сайтом MK.ru заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Иногда таксисты на Украине отвозят пассажиров сразу в лапы сотрудникам ТЦК (аналог военкомов на Украине). Те, что работают на улицах, выбирают жертв размером поменьше себя, чтобы проблем не возникло. По словам Жарихина, в большой выборке всегда найдутся те, у кого моральные критерии занижены, что позволяет им выполнять вот такую подлую работёнку за деньги. Чем-то постыдным они для себя это не считают.

«Тех, кто сдаёт мужчин-пассажиров ТЦК, единицы. Может быть, десятки. Всегда можно найти такого рода людей, тем более в обществе, в котором занижен барьер моральной ответственности, который культивируется государством», — уточнил эксперт.

При таком раскладе «волонтёров» ТЦК может настигнуть народное возмездие в виде внезапного топора в голову или ножа в живот, однако, по всей видимости, для них это допустимый риск при таких заработках. На первых порах такие радикальные методы ТЦК не использовали, однако сейчас ситуация изменилась, а ВСУ всё ещё нужны солдаты. Отказников и пацифистов стало гораздо больше, поэтому загонять их на фронт Киеву приходится более жёсткими методами.