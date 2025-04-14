Петербурженка запуталась в гамаке для занятий йогой и провисела в нём 7 часов до приезда мужа

Петербурженка решила заняться йогой на гамаках у себя в квартире, однако занятие спортом кончилось приездом медиков. В одной из петель запуталась нога женщины, а во второй — поясница. Выбраться самостоятельно у спортсменки не получилось, ей пришлось провисеть на петлях 7 часов до приезда мужа. Об этом рассказали в Комздраве города.

Женщину тут же увезли на скорой с синдромом сдавления мягких тканей. Обычно такой диагноз ставят людям, попавшим в аварию. Пациентке сделали УЗИ внутренних органов, почек, вен нижних конечностей и мягких тканей бедра. Из-за нарушений в циркуляции крови могла произойти отслойка мягких тканей, которая требует хирургического вмешательства.

«К счастью, у данной пациентки отслойка не подтвердилась. Возможно, благодаря тому, что она была в сознании, и время от времени руками удерживала себя на весу. Медики всё же госпитализировали пациентку, чтобы понаблюдать за её состоянием в динамике», — рассказали в пресс-службе.