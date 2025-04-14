Петербурженка запуталась в гамаке для занятий йогой и провисела в нём 7 часов до приезда мужа
В Петербурге госпитализировали девушку, висевшую 7 часов в гамаке для йоги
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Петербурженка решила заняться йогой на гамаках у себя в квартире, однако занятие спортом кончилось приездом медиков. В одной из петель запуталась нога женщины, а во второй — поясница. Выбраться самостоятельно у спортсменки не получилось, ей пришлось провисеть на петлях 7 часов до приезда мужа. Об этом рассказали в Комздраве города.
Женщину тут же увезли на скорой с синдромом сдавления мягких тканей. Обычно такой диагноз ставят людям, попавшим в аварию. Пациентке сделали УЗИ внутренних органов, почек, вен нижних конечностей и мягких тканей бедра. Из-за нарушений в циркуляции крови могла произойти отслойка мягких тканей, которая требует хирургического вмешательства.
«К счастью, у данной пациентки отслойка не подтвердилась. Возможно, благодаря тому, что она была в сознании, и время от времени руками удерживала себя на весу. Медики всё же госпитализировали пациентку, чтобы понаблюдать за её состоянием в динамике», — рассказали в пресс-службе.
Ранее московские врачи пришили пальцы пациенту, который отрезал себе их бензопилой. Операция длилась 13 часов. Несмотря на все усилия медиков, один из отрезанных пальцев пришить не удалось.