Украину захотели экономически интегрировать в ЕС без вступления в союз
Сийярто: ЕС хочет начать переговоры о присоединении Украины к союзу в 2025 году
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страны Евросоюза готовы начать всесторонние переговоры с Украиной о её вступлении в объединение. Он сделал это заявление в Люксембурге на полях совета глав МИД ЕС.
«Несколько человек также дали понять, что они хотят, чтобы все главы переговоров о вступлении в ЕС с Украиной были открыты в этом году», — сказал венгерский министр журналистам.
Кроме того, добавил Сийярто, еврокомиссар Марта Кос подчеркнула необходимость полной экономической интеграции Незалежной в единый рынок ЕС до её вступления в союз. В качестве дополнительной инициативы планируется проведение неформальной встречи глав МИД стран ЕС на Украине в мае.
А ранее в офисе Зеленского призвали ЕС определить дату вступления Украины в союз. Киевские власти также призвали ЕС ускорить процесс евроинтеграции Незалежной, двигаясь в том же темпе, что и сама страна.