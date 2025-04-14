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Регион
14 апреля, 12:51

Украину захотели экономически интегрировать в ЕС без вступления в союз

Сийярто: ЕС хочет начать переговоры о присоединении Украины к союзу в 2025 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страны Евросоюза готовы начать всесторонние переговоры с Украиной о её вступлении в объединение. Он сделал это заявление в Люксембурге на полях совета глав МИД ЕС.

«Несколько человек также дали понять, что они хотят, чтобы все главы переговоров о вступлении в ЕС с Украиной были открыты в этом году», — сказал венгерский министр журналистам.

Кроме того, добавил Сийярто, еврокомиссар Марта Кос подчеркнула необходимость полной экономической интеграции Незалежной в единый рынок ЕС до её вступления в союз. В качестве дополнительной инициативы планируется проведение неформальной встречи глав МИД стран ЕС на Украине в мае.

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А ранее в офисе Зеленского призвали ЕС определить дату вступления Украины в союз. Киевские власти также призвали ЕС ускорить процесс евроинтеграции Незалежной, двигаясь в том же темпе, что и сама страна.

Наталья Демьянова
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