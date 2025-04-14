Украину захотели экономически интегрировать в ЕС без вступления в союз

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страны Евросоюза готовы начать всесторонние переговоры с Украиной о её вступлении в объединение. Он сделал это заявление в Люксембурге на полях совета глав МИД ЕС.

«Несколько человек также дали понять, что они хотят, чтобы все главы переговоров о вступлении в ЕС с Украиной были открыты в этом году», — сказал венгерский министр журналистам.

Кроме того, добавил Сийярто, еврокомиссар Марта Кос подчеркнула необходимость полной экономической интеграции Незалежной в единый рынок ЕС до её вступления в союз. В качестве дополнительной инициативы планируется проведение неформальной встречи глав МИД стран ЕС на Украине в мае.