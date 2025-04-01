Требуют конкретики: В офисе Зеленского призвали ЕС определить дату вступления Украины в союз
В офисе Зеленского требуют от ЕС определить дату вступления Украины в объединение
Киевские власти настаивают на том, чтобы Евросоюз установил конкретную дату начала процесса вступления Украины в объединение. Такое заявление сделал заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.
«Не бойтесь установить дату членства Украины в ЕС при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую Украина выполняет», — сказал он на конференции «Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени».
По словам Жовквы, Киев намерен твёрдо придерживаться этой позиции при любых будущих переговорах. Он также призвал ЕС ускорить процесс евроинтеграции Украины, двигаясь в том же темпе, что и сама страна.
А ранее в Венгрии заявили о серьёзной проблеме на пути Украины в ЕС. Глава венгерского МИД Петер Сийярто понять, что пока ситуация с ущемлением прав венгров в Закарпатье не будет решена, Киев может не рассчитывать на прогресс в переговорах по вступлению в объединение.
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