Требуют конкретики: В офисе Зеленского призвали ЕС определить дату вступления Украины в союз

Киевские власти настаивают на том, чтобы Евросоюз установил конкретную дату начала процесса вступления Украины в объединение. Такое заявление сделал заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

«Не бойтесь установить дату членства Украины в ЕС при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую Украина выполняет», — сказал он на конференции «Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени».

По словам Жовквы, Киев намерен твёрдо придерживаться этой позиции при любых будущих переговорах. Он также призвал ЕС ускорить процесс евроинтеграции Украины, двигаясь в том же темпе, что и сама страна.