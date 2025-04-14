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14 апреля, 13:11

В Киеве задержали молодых людей за российскую музыку и заставили извиняться

В Киеве задержали парней, которые слушали российскую музыку на улице

Подростков задержали. Обложка © Полиция Украины

Подростков задержали. Обложка © Полиция Украины

Служба безопасности Украины и полиция задержали парней 17-20 лет, которые слушали российскую музыку на улице в Киеве. На них составили протоколы по статье о мелком хулиганстве и распитии алкогольных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Подростков задержали. Видео © X / Tibo91

Незадолго до задержания в Сети появилось видео. Его записала женщина, которая попросила молодых людей выключить российскую музыку. Парни отказались, громко рассмеявшись. Чуть позже они принесли свои извинения на камеру.

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Ранее в Одессе неизвестные набросили петлю на памятник Александру Пушкину и устроили скандал. На шею русского классика набросили петлю и повесили объявление «Ищу бульдозер». Проходившие мимо люди возмутились действиям граждан. В ответ у них спросили, почему они говорят по-русски, а не по-украински. Завязалась перепалка, в ходе которой одна из женщин назвала глумившихся над памятником Пушкину «фашистами».

Алена Пенчугина
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