В Киеве задержали молодых людей за российскую музыку и заставили извиняться
В Киеве задержали парней, которые слушали российскую музыку на улице
Подростков задержали. Обложка © Полиция Украины
Служба безопасности Украины и полиция задержали парней 17-20 лет, которые слушали российскую музыку на улице в Киеве. На них составили протоколы по статье о мелком хулиганстве и распитии алкогольных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.
Подростков задержали. Видео © X / Tibo91
Незадолго до задержания в Сети появилось видео. Его записала женщина, которая попросила молодых людей выключить российскую музыку. Парни отказались, громко рассмеявшись. Чуть позже они принесли свои извинения на камеру.
Ранее в Одессе неизвестные набросили петлю на памятник Александру Пушкину и устроили скандал. На шею русского классика набросили петлю и повесили объявление «Ищу бульдозер». Проходившие мимо люди возмутились действиям граждан. В ответ у них спросили, почему они говорят по-русски, а не по-украински. Завязалась перепалка, в ходе которой одна из женщин назвала глумившихся над памятником Пушкину «фашистами».