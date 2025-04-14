В Киеве задержали молодых людей за российскую музыку и заставили извиняться

Служба безопасности Украины и полиция задержали парней 17-20 лет, которые слушали российскую музыку на улице в Киеве. На них составили протоколы по статье о мелком хулиганстве и распитии алкогольных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Подростков задержали. Видео © X / Tibo91

Незадолго до задержания в Сети появилось видео. Его записала женщина, которая попросила молодых людей выключить российскую музыку. Парни отказались, громко рассмеявшись. Чуть позже они принесли свои извинения на камеру.