Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 13:04

«Запах ощущается даже за 5 км»: Российские туристы жалуются на разлив нефти в ОАЭ

Mash: Пляжи крупных отелей в ОАЭ опустели из-за разлива нефти

Обложка © Mash

Обложка © Mash

Разлив нефти произошёл на территории нескольких отелей в Объединенных Арабских Эмиратах. Российские туристы сообщают, что едкий запах ощущается даже на расстоянии пяти километров от моря. Некоторые пляжи уже закрыты, сообщает Mash.

Химические вещества выбросило на берег у отелей Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah. Отдыхающие в Эмиратах отмечают, что золотые пески у моря пустуют, а солнце палит. В результате стоит неприятный запах, который ощущается на значительном расстоянии.

Фото © Mash

Фото © Mash

Уборка пляжей началась в пятницу, однако ситуация существенно не улучшилась — были зафиксированы новые выбросы мазута. Для полного восстановления чистоты потребуется еще как минимум несколько дней, чтобы здоровье отдыхающих не было под угрозой.

Выжидательная позиция: Разлив нефти не отвадил российских туристов от отдыха в Анапе
Выжидательная позиция: Разлив нефти не отвадил российских туристов от отдыха в Анапе

Ранее Life.ru рассказывал, что в Татарстане произошёл разлив нефтепродуктов на площади две тысячи квадратных метров. Инцидент начался из-за падения давления на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев.

Марина Фещенко
  • Новости
  • ОАЭ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar