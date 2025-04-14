«Запах ощущается даже за 5 км»: Российские туристы жалуются на разлив нефти в ОАЭ

Разлив нефти произошёл на территории нескольких отелей в Объединенных Арабских Эмиратах. Российские туристы сообщают, что едкий запах ощущается даже на расстоянии пяти километров от моря. Некоторые пляжи уже закрыты, сообщает Mash.

Химические вещества выбросило на берег у отелей Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah. Отдыхающие в Эмиратах отмечают, что золотые пески у моря пустуют, а солнце палит. В результате стоит неприятный запах, который ощущается на значительном расстоянии.

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Уборка пляжей началась в пятницу, однако ситуация существенно не улучшилась — были зафиксированы новые выбросы мазута. Для полного восстановления чистоты потребуется еще как минимум несколько дней, чтобы здоровье отдыхающих не было под угрозой.