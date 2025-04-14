«Я сойду с ума!»: Басков пожаловался на дорогой ремонт в особняке на Рублёвке

Певец Николай Басков купил участок рядом с Рублёво-Успенским шоссе в 2014 году, однако до сих пор он не может въехать в свой шикарный особняк. Артист признался в шоу «Ты не поверишь!», что ремонт ему обходится в очень кругленькую сумму.

«Если я буду считать, я сойду с ума!» — заявил 48-летний Басков.

Однако певец знает, почему ремонт в его доме площадью две тысячи квадратных метров затянулся на года. Басков привык к роскоши, поэтому закупил в своё гнёздышко итальянскую кухню со встроенной панелью для подогрева блюд. Музыкант также заказал себе посуду из натуральной латуни.

Певец рассказал, что интерьер дома выполнен в стиле ампир, однако мебель решил заказать у российских производителей. Басков отметил, что жить в загородном поместье будет лишь ближе к 50-летию.