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Регион
14 апреля, 14:23

«Я сойду с ума!»: Басков пожаловался на дорогой ремонт в особняке на Рублёвке

Николай Басков пожаловался на дорогой ремонт в огромном доме на Рублёвке

Николай Басков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolaibaskov

Николай Басков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolaibaskov

Певец Николай Басков купил участок рядом с Рублёво-Успенским шоссе в 2014 году, однако до сих пор он не может въехать в свой шикарный особняк. Артист признался в шоу «Ты не поверишь!», что ремонт ему обходится в очень кругленькую сумму.

«Если я буду считать, я сойду с ума!» — заявил 48-летний Басков.

Однако певец знает, почему ремонт в его доме площадью две тысячи квадратных метров затянулся на года. Басков привык к роскоши, поэтому закупил в своё гнёздышко итальянскую кухню со встроенной панелью для подогрева блюд. Музыкант также заказал себе посуду из натуральной латуни.

Певец рассказал, что интерьер дома выполнен в стиле ампир, однако мебель решил заказать у российских производителей. Басков отметил, что жить в загородном поместье будет лишь ближе к 50-летию.

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Ранее Life.ru сообщал, что Басков высказался о свадьбе Овечкина. Певец гордится тем, что именно ему выпала честь вести торжество спортсмена. Музыкант также подчеркнул, что Александр является самой важной фигурой в истории мирового хоккея.

Алиса Хуссаин
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