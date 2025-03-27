Суд начал процедуру банкротства бывшей жены Николая Баскова
РИАН: Суд начал процедуру банкротства экс-жены Баскова Светланы Шпигель
Николай Басков и Светлана Шпигель. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин,Юрий Самолыго
Московский арбитражный суд начал процедуру банкротства Светланы Шпигель, бывшей супруги Николая Баскова, назначив реструктуризацию долгов. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в суде.
Суд, таким образом, удовлетворил иск о банкротстве, поданный конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической компании «Биотэк». Иск был подан отцом Светланы, Борисом Шпигелем, который ранее являлся руководителем «Биотэк». Судебные инстанции трёх уровней постановили, что бывшая жена Баскова должна вернуть компании около 67 миллионов рублей. Эта сумма включает в себя 57 миллионов рублей дивидендов и 10 миллионов рублей материальной помощи, выплаченных в 2021 году, когда «Биотэк» уже испытывала финансовые трудности.
Напомним, Светлана Шпигель и Николай Басков были женаты с 2001 по 2008 год. Её отец, Борис Шпигель, в прошлом был продюсером знаменитого артиста.
Как сообщал Life.ru, в 2024 году Измайловский суд Москвы вынес приговор Борису Шпигелю, назначив ему 11 лет лишения свободы в колонии. Его признали виновным в даче взяток Ивану Белозерцеву, ранее занимавшему пост губернатора Пензенской области. Спустя некоторое время, учитывая возраст осужденного (71 год) и состояние его здоровья, Шпигеля освободили от дальнейшего отбывания наказания. Однако его обязали выплатить штраф в размере 450 миллионов рублей.