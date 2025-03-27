Суд начал процедуру банкротства бывшей жены Николая Баскова

Московский арбитражный суд начал процедуру банкротства Светланы Шпигель, бывшей супруги Николая Баскова, назначив реструктуризацию долгов. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в суде.

Суд, таким образом, удовлетворил иск о банкротстве, поданный конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической компании «Биотэк». Иск был подан отцом Светланы, Борисом Шпигелем, который ранее являлся руководителем «Биотэк». Судебные инстанции трёх уровней постановили, что бывшая жена Баскова должна вернуть компании около 67 миллионов рублей. Эта сумма включает в себя 57 миллионов рублей дивидендов и 10 миллионов рублей материальной помощи, выплаченных в 2021 году, когда «Биотэк» уже испытывала финансовые трудности.

Напомним, Светлана Шпигель и Николай Басков были женаты с 2001 по 2008 год. Её отец, Борис Шпигель, в прошлом был продюсером знаменитого артиста.