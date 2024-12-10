Мосгорсуд признал законным освобождение тяжелобольного экс-сенатора Шпигеля
Мосгорсуд удовлетворил жалобу прокуратуры на решение об освобождении Бориса Шпигеля, основателя фармацевтической компании «Биотэк» и бывшего сенатора, приговоренного к 11 годам лишения свободы за дачу взятки.
Прокуратура обращалась с просьбой уточнить приговор Шпигелю, отметив, что дополнительные виды наказания должны исполняться в соответствии с законом. Суд постановил, что Шпигель освобожден от отбывания основного наказания, однако дополнительные меры должны быть выполнены в установленном порядке.
У Бориса Шпигеля остается неотбытым семь лет наказания. Это решение принято в связи с его тяжелым состоянием здоровья. В январе 2024 года суд приговорил его к 11 годам лишения свободы за дачу взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. С момента ареста в марте 2021 года Шпигель находился в больнице следственного изолятора «Матросская Тишина». Из-за проблем со здоровьем его не могли транспортировать в суд, и весь судебный процесс проходил в стенах больницы.
В соответствии с заключением консилиума НИИ кардиологии от 19 июня 2023 года, у больного отмечалась значительная утрата мобильности и крайняя степень зависимости от посторонней помощи. Врачи также предупреждали о «экстремально высоком риске внезапной смерти».
Life.ru напоминает, что в марте 2021 года стало известно о задержании на тот момент губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. Позже по этому же делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Измайловский районный суд Москвы приговорил Шпигеля и Белозерцева к 11 и 12 годам лишения свободы за дачу и получение взятки.
Пресс-служба Басманного суда/ТАСС