Мосгорсуд оставил без изменений приговор Белозерцеву и Шпигелю по делу о взятках

Мосгорсуд не стал менять приговор осуждённым за взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и бывшему сенатору, бизнесмену Борису Шпигелю. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель и другим фигурантам по делу оставлен без изменения и вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Ранее Измайловский районный суд Москвы приговорил Шпигеля и Белозерцева к 11 и 12 годам лишения свободы за дачу и получение взятки. Помимо этого, их обязали выплатить крупный штраф в размере 450 миллионов рублей с каждого. Экс-губернатор Белозерцев не сможет ещё в течение 10 лет после выхода на свободу занимать государственные должности. Крупные сроки получили и остальные фигуранты дела.