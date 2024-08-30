Мосгорсуд оставил без изменений приговор Белозерцеву и Шпигелю по делу о взятках
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и бывший сенатор Борис Шпигель. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда, Мудрац Александра
Мосгорсуд не стал менять приговор осуждённым за взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и бывшему сенатору, бизнесмену Борису Шпигелю. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель и другим фигурантам по делу оставлен без изменения и вступил в законную силу», — говорится в сообщении.
Ранее Измайловский районный суд Москвы приговорил Шпигеля и Белозерцева к 11 и 12 годам лишения свободы за дачу и получение взятки. Помимо этого, их обязали выплатить крупный штраф в размере 450 миллионов рублей с каждого. Экс-губернатор Белозерцев не сможет ещё в течение 10 лет после выхода на свободу занимать государственные должности. Крупные сроки получили и остальные фигуранты дела.
Напомним, в марте 2021 года стало известно о задержании на тот момент губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. 22 марта 2021 года суд отправил губернатора под арест, а президент РФ Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия. Белозерцев занимал пост главы региона с 2015 по 2021 год. Шпигель был сенатором с 2003 по 2013 год. 28 ноября 2023 года прокурор запросил сроки для обоих фигурантов.