«Это ж круто»: Марк Эйдельштейн высказался о своём титуле «русского Тимоти Шаламе»

Российский актёр Марк Эйдельштейн дал интервью для проекта «Вписка», ролики которого выходят на YouTube. Во время беседы он высказался по поводу присвоенного ему титула «русского Тимоти Шаламе».

Ведущие задали актёру вопрос о том, не боится ли он, что звание «русского Тимати Шаламе» будет мешать его карьере, став неким клеймом. В ответ звезда «Аноры» заявил, что не беспокоится о таких вещах.

«Это же круто. Это тот материал, с которым ты должен работать. Это одно из препятствий на твоём пути, которое ты либо проходишь, либо оно становится твоим тупиком и ты навсегда — «русский Тимоти Шаламе», — пояснил герой передачи.

Марк также уточнил, что благодарен фанатам за громкое звание, ведь именно это помогло ему обрести большую популярность.