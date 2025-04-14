В Госдуме назвали трудовой стаж для выхода на пенсию в 2025 году

Для получения в 2025 году страховой пенсии гражданам необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Об этом сообщил в беседе с RG.ru член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, объём выплат по страховой пенсии будет основываться на количестве накопленных пенсионных баллов.

«Необходимо знать количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), стоимость одного ИПК на момент выхода на пенсию, а также размер фиксированной выплаты», — отметил парламентарий.

Если по каким-то причинам утрачен доступ к документам, подтверждающим трудовой стаж, нужно пытаться восстановить эту информацию, посоветовал депутат. Для этого можно обратиться в государственные архивы или напрямую в предприятия, где проходила работа. Множество компаний сохраняют данные о своих бывших сотрудниках, отметил Чаплин.

Если восстановить документы невозможно, то следует заручиться поддержкой свидетелей. Обращайтесь к коллегам, начальству или другим осведомлённым лицам. Их данные учтут при определении трудового стажа. Чем больше будет стаж и количество накопленных вами баллов, тем больше денег вы будете получать в качестве пенсии, поэтому важно работать на официальной работе, указал парламентарий.