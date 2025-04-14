Не Россия и не США: Стало известно, какие страны выживут после ядерной войны РФ и НАТО

Учёные Новой Зеландии провели исследование и выяснили, какие страны смогут продолжить существование после ядерной войны между Россией и НАТО. Они провели исследование выброса пепла после взрывов и его влияние на производство сельскохозяйственной продукции. Исследование опубликовано в журнале Risk Analysis (RA).

«Если в результате масштабного конфликта между Россией и НАТО в атмосферу попадёт 150 тераграммов сажи, мировое производство сельскохозяйственной продукции может упасть на 80% в течение нескольких лет, а в северном полушарии — практически до нуля», — рассказали учёные.

По итогу, после такой глобальной бойни выживут только островные государства: Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова. Именно у этих стран будет возможность ведения сельскохозяйственной отрасли, несмотря на понижение температуры и уменьшение солнечного света.