«Идиоты с кнопкой»: Эксперт предупредил об угрозе ядерной войны из-за европейских элит

Европейские элиты сегодня деградировали настолько, что могли бы начать ядерную войну, будь у них такая возможность. Об этом в эфире радио Sputnik заявил геостратег Андрей Школьников. По его словам, европейские политики не понимают, какими могут быть последствия их «примитивных» выступлений.

«[Чтобы началась ядерная война нужно], чтобы идиот оказался рядом с кнопкой. К сожалению, уровень деградации сейчас многих элит, в том числе европейских, дошел до такого уровня, что если бы у них была возможность нажать на кнопку, с них бы сталось», — подчеркнул эксперт.