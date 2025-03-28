«Идиоты с кнопкой»: Эксперт предупредил об угрозе ядерной войны из-за европейских элит
Геостратег Школьников предупредил об угрозе ядерной войны из-за европейских элит
Европейские элиты сегодня деградировали настолько, что могли бы начать ядерную войну, будь у них такая возможность. Об этом в эфире радио Sputnik заявил геостратег Андрей Школьников. По его словам, европейские политики не понимают, какими могут быть последствия их «примитивных» выступлений.
«[Чтобы началась ядерная война нужно], чтобы идиот оказался рядом с кнопкой. К сожалению, уровень деградации сейчас многих элит, в том числе европейских, дошел до такого уровня, что если бы у них была возможность нажать на кнопку, с них бы сталось», — подчеркнул эксперт.
Ранее на Западе признали превосходство ядерных сил России. Так, The National Interest назвал отечественную ракету «Сармат» лучшей в мире. Кроме того, разведка США предрекла катастрофу из-за ядерного потенциала РФ.
Kandinsky 3.1 / Life.ru