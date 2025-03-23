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23 марта, 11:39

Кремль счёл весьма опасными планы Макрона укрыть под «ядерным зонтиком» всю Европу

Песков отметил, что заявления Макрона о ядерном зонтике для Европы весьма опасны

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о распространении французского ядерного оружия на всю Европу для защиты от России дошли до Кремля. Эти высказывания являются весьма опасными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы слышим заявление господина Макрона о ядерном зонтике для Европы. Ну, что тоже звучит весьма и весьма опасно», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что в ходе своего обращения к нации президент Франции Эмманюэль Макрон обозначил Россию как главную угрозу для Франции и всего Евросоюза. Он также упомянул о возможной отправке французских солдат на Украину и расширении «ядерного зонтика» на все страны ЕС. В Госдуме такой шаг охарактеризовали как агонию перед «политической смертью».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Наталья Афонина
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