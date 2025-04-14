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14 апреля, 13:57

В России родилась девочка без естественных отверстий

В Севастополе спасли новорожденную с редкой патологией – атрезией

В Севастополе спасли новорожденную с атрезией. Фото © Telegram/РаZVожаев

В Севастополе спасли новорожденную с атрезией. Фото © Telegram/РаZVожаев

В Севастополе на свет появилась девочка, у которой не было естественных отверстий и каналов в организме. Благодаря усилиям хирургов, она смогла выжить. Об этом рассказал глава российского города Михаил Развожаев в своём Telegram.

Патологию, известную как атрезия, удалось выявить еще до рождения ребёнка. Сразу после появления на свет девочку тщательно обследовали. Операцию по устранению патологии провел заведующий хирургическим отделением городской больницы №5 Василий Игнатьев. Несмотря на то, что подобные случаи крайне редки, у Игнатьева уже есть опыт работы с такими заболеваниями.

После операции девочка провела 12 дней в отделении реанимации, где за ней тщательно ухаживали. Сейчас она находится в отделении патологии новорождённых, где продолжает восстанавливаться под наблюдением врачей.

«По словам доктора, самое сложное уже позади: совсем скоро крошка вместе с мамой поедет домой, где её ждут папа и старшая сестра», — написал Развожаев.

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А ранее в Московской области специалисты оказали помощь ученику, который получил травму глаза из-за попадания осколка стекла. 

Александра Вишнякова
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