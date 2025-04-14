Конкурс ко Дню Победы обернулся скандалом: Гладков отчитал чиновницу за американское фото
Гладков раскритиковал чиновницу за американское фото в презентации о Дне Победы
Вячеслав Гладков. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Для иллюстрации фотоконкурса, посвящённого 80-летию Победы, следует использовать более подходящие изображения, чем американская фотография «Поцелуй на Таймс-сквер». С таким заявлением выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На совещании глава Белгородского района Татьяна Круглякова рассказала о конкурсе «Повтори фото Победы», продемонстрировав презентацию. В качестве примера она привела известную фотографию Альфреда Эйзенштадта.
«Мы понимаем, что во Второй мировой войне принимали участие союзные войска, но, мне кажется, более правильно, если мы будем использовать в нашей работе — опираться на хроники, в том числе фотографии — те [кадры], что касаются Советской армии, поэтому у вас конкурс «Повтори фото Победы», — сказал Гладков.
Кроме того, он выразил удивление включением биатлона в план мероприятий для Белгородского района, учитывая отсутствие там снега. Гладков подчеркнул необходимость более тщательной и ответственной организации мероприятий, посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне, особенно в приграничном регионе, где формальный подход попросту неприемлем.
А ранее житель Барнаула возмутился из-за баннера с шестипалым солдатом, который появился на здании Министерства образования и науки в городе ко Дню Победы. Также его смутила форма изображённых бойцов, которая не была похожа на советскую.