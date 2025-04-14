Четыре мигранта насмерть отравились угарным газом в Калининграде

В Калининграде четыре мигранта умерли от отравления угарным газом. Тела граждан без признаков насильственной смерти нашли в квартире. Предварительно, инцидент произошёл из-за неправильного обслуживания газового оборудования. Об этом сообщает прокуратура региона.

«13 апреля 2025 года в дневное время в квартире по ул. Гагарина в Калининграде обнаружены тела четырёх иностранных граждан без видимых признаков насильственной смерти. По предварительной информации, причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом», — указали в пресс-службе.

Возраст умерших был от 26 до 40 лет, они прибыли в Россию на заработки. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.