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Регион
14 апреля, 14:26

Четыре мигранта насмерть отравились угарным газом в Калининграде

В Калининграде расследуют смерть четырёх мужчин от отравления угарным газом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AndreyShutov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AndreyShutov

В Калининграде четыре мигранта умерли от отравления угарным газом. Тела граждан без признаков насильственной смерти нашли в квартире. Предварительно, инцидент произошёл из-за неправильного обслуживания газового оборудования. Об этом сообщает прокуратура региона.

«13 апреля 2025 года в дневное время в квартире по ул. Гагарина в Калининграде обнаружены тела четырёх иностранных граждан без видимых признаков насильственной смерти. По предварительной информации, причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом», — указали в пресс-службе.

Возраст умерших был от 26 до 40 лет, они прибыли в Россию на заработки. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Москве полиция задержала почти 60 мигрантов в ходе рейда в бане. Среди них 25 человек находились в России нелегально. В отношении этих лиц были составлены административные протоколы, предусматривающие штраф и депортацию.

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Полина Никифорова
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