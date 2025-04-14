После полицейского рейда в бане на севере Москвы задержали почти 60 мигрантов

Московская полиция провела рейд на севере столицы, в ходе которого были выявлены нарушения миграционного законодательства. По информации ГУ МВД России по Москве, среди 59 задержанных иностранцев 25 оказались нелегальными мигрантами.

Проверка была проведена 10 апреля в Тимирязевском районе Москвы. По сообщениям из соцсетей, группа приезжих захватила баню, препятствуя доступу других посетителей. В результате рейда в полицию были доставлены 59 человек. Выяснилось, что 25 из них не имели законных оснований для пребывания в России. В отношении этих лиц были составлены административные протоколы, предусматривающие штраф и депортацию.

Помимо этого, было установлено, что шестеро иностранцев осуществляли трудовую деятельность без надлежащего оформления. В связи с этим, работодателю грозит административное наказание. Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.