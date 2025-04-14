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Регион
14 апреля, 13:23

После полицейского рейда в бане на севере Москвы задержали почти 60 мигрантов

МВД: В ходе проверки бани на севере Москвы задержаны 25 нелегальных мигрантов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Московская полиция провела рейд на севере столицы, в ходе которого были выявлены нарушения миграционного законодательства. По информации ГУ МВД России по Москве, среди 59 задержанных иностранцев 25 оказались нелегальными мигрантами.

Проверка была проведена 10 апреля в Тимирязевском районе Москвы. По сообщениям из соцсетей, группа приезжих захватила баню, препятствуя доступу других посетителей. В результате рейда в полицию были доставлены 59 человек. Выяснилось, что 25 из них не имели законных оснований для пребывания в России. В отношении этих лиц были составлены административные протоколы, предусматривающие штраф и депортацию.

Помимо этого, было установлено, что шестеро иностранцев осуществляли трудовую деятельность без надлежащего оформления. В связи с этим, работодателю грозит административное наказание. Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

«Мероприятия, направленные на противодействие нелегальной миграции, выявление и привлечение к ответственности причастных лиц, будут продолжены», — добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что в одной из бань Москвы также прошёл полицейский рейд. Позднее МИД Киргизии официально обратился к российской стороне с просьбой предоставить сведения о задержанных гражданах.

Появилось видео задержания полуголых киргизов в одной из бань Москвы
Появилось видео задержания полуголых киргизов в одной из бань Москвы
Наталья Демьянова
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