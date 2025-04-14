Появилось видео задержания полуголых киргизов в одной из бань Москвы

В Сети появились кадры жёсткого задержания группы киргизов в московском банном комплексе. В Киргизии на фоне инцидента разразился скандал.

Кадры задержания киргизов в московской бане. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janar.akaev.9

На видеозаписи слышны требования к людям не поднимать головы, а также зафиксированы звуки, похожие на удары. Предположительно, запись сделана бойцами одного из подразделений.