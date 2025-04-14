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Регион
14 апреля, 12:07
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Появилось видео задержания полуголых киргизов в одной из бань Москвы

В Сети появились кадры жёсткого задержания группы киргизов в московском банном комплексе. В Киргизии на фоне инцидента разразился скандал.

Кадры задержания киргизов в московской бане. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janar.akaev.9

На видеозаписи слышны требования к людям не поднимать головы, а также зафиксированы звуки, похожие на удары. Предположительно, запись сделана бойцами одного из подразделений.

Напомним, ранее стало известно, что в одной из бань Москвы прошёл полицейский рейд. По данным журналистов, вход туда был закрыт для граждан России — заведение разрешалось посещать исключительно мигрантам. Позднее МИД Киргизии официально обратился к российской стороне с просьбой предоставить сведения о задержанных в Москве гражданах.

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Обложка ©

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janar.akaev.9

Мария Любицкая
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