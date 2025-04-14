«Скорбная дата для нас всех»: Луганске прошёл митинг-реквием в память о жертвах украинской агрессии

В Луганске прошла памятная акция, посвящённая жертвам украинских обстрелов и военных действий. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате этих событий погибли тысячи мирных жителей, и пообещал, что виновные не избегут наказания.

«Сегодня скорбная дата для всех нас — День жертв украинской агрессии. 14 апреля 2014 года преступный киевский режим объявил о начале так называемой «антитеррористической операции» против жителей Донбасса. Жертвами этой, по сути, карательной операции стали тысячи мирных людей, не поддержавших госпереворот и чуждую им неофашистскую идеологию», — написал Пасечник в телеграм-канале.

У мемориала «Незаживающая рана Донбасса» состоялся митинг-реквием, в котором приняли участие представители власти ЛНР: заместитель руководителя администрации главы республики Наталья Шкода, председатель Народного Совета Денис Мирошниченко и уполномоченный по правам человека Анна Сорока. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Стеле Памяти.









Наталья Шкода заявила о неизбежности правосудия для всех совершивших преступления и отметила важность сохранения памяти о погибших для будущих поколений. Анна Сорока сообщила, что на территории мемориала покоятся останки 394 человек, включая 171 бойца ЛНР и 323 гражданских лица.



Денис Мирошниченко подчеркнул важность сохранения исторической памяти о героизме защитников и трагических последствиях агрессии, чтобы избежать повторения подобных событий в будущем. Он также заявил, что российские солдаты ежедневно проявляют героизм. Андрей Тимохин, председатель Союза ветеранов Донбасса СВО, отметил большие потери как среди военных, так и среди гражданского населения, выразил уверенность в Победе и подчеркнул необходимость передачи памяти об этих событиях будущим поколениям.