По 25 тысяч за шкаф: В Петербурге отец и сын подожгли ж/д оборудование по указке куратора

В Санкт-Петербурге задержали двух местных жителей, причастных к поджогу релейных шкафов. Ими оказались 46-летний мужчина и его 23-летний сын, сообщает транспортная полиция по Северо-Западному федеральному округу.

Процесс задержания преступников в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Транспортная полиция СЗФО

«Противоправное деяние сообщники совершили по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер. За денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей злоумышленники вскрыли и подожгли при помощи легковоспламеняющийся жидкости два релейных шкафа», — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленники совершили поджог на участке железной дороги между станциями Лигово и Стрельна. Действия задержанных квалифицированы как террористический акт, что влечёт за собой суровое наказание – до 20 лет тюремного заключения. При этом, стало известно, что сын подозреваемого ранее был судим за тяжкие преступления, такие как разбой и угон автомобиля.