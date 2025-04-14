Украинский посол считает, в России понимают «только язык силы»

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал к введению новых санкций, конфискации активов и увеличению военной помощи для Вооружённых сил Украины, чтобы заставить Россию согласиться на мирное соглашение. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Макеев выразил сомнение в возможности достижения договорённостей с Россией, подчеркнув, что попытки «убедить» её заключить мир не принесут результатов. Он считает, что вместо переговоров необходимо применять решительные меры.

«Они в России понимают только язык силы», — отметил дипломат.