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Регион
14 апреля, 14:13

Украинский посол считает, в России понимают «только язык силы»

Посол Украины в ФРГ Макеев призвал разговаривать с Россией на «языке силы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Olha Solodenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Olha Solodenko

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал к введению новых санкций, конфискации активов и увеличению военной помощи для Вооружённых сил Украины, чтобы заставить Россию согласиться на мирное соглашение. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Макеев выразил сомнение в возможности достижения договорённостей с Россией, подчеркнув, что попытки «убедить» её заключить мир не принесут результатов. Он считает, что вместо переговоров необходимо применять решительные меры.

«Они в России понимают только язык силы», — отметил дипломат.

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Ранее Владимир Зеленский дал интервью американским журналистам, где высказался против проведения переговоров с Россией. Главарь киевского режима заявил, что Киев «не может доверять Москве».

Марина Фещенко
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