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14 апреля, 14:34

Кунсткамера решила избавиться от сложившегося стереотипа «музея уродов»

Кунсткамера выделила отдельный зал для коллекции анатомических препаратов

Кунсткамера. Обложка © ТАСС / Семен Лиходеев

Кунсткамера. Обложка © ТАСС / Семен Лиходеев

Кунсткамера выделила отдельный зал для своей знаменитой коллекции анатомических препаратов. Об этом 78.ru сообщил директор Музея антропологии и этнографии РАН Андрей Головнёв.

«Главный зал первого музея России, являющийся лицом России и её истории, не должен быть залом уродов. И поэтому я с начала своего директорства обозначил направление реэкспозиции от уродов к народам. И сегодня в зале барокко, который называется Имперским залом, представлены народы России», — отметил Головнёв.

Любителям хоррора не стоит волноваться: знаменитая коллекция Фредерика Рюйша по-прежнему доступна для обозрения. Её перенесли в «Театр мира» на первом этаже, немного сократив. Однако, как отметил директор музея, более 60 экспонатов, представленных в новом зале, вполне удовлетворят интерес большинства посетителей.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга открылся Музей бомжей. Пока посетители могут насладиться лишь экскурсией, которая длится около часа, однако позже появится возможность индивидуального посещения.

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