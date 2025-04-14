Кунсткамера решила избавиться от сложившегося стереотипа «музея уродов»
Кунсткамера выделила отдельный зал для коллекции анатомических препаратов
Кунсткамера. Обложка © ТАСС / Семен Лиходеев
Кунсткамера выделила отдельный зал для своей знаменитой коллекции анатомических препаратов. Об этом 78.ru сообщил директор Музея антропологии и этнографии РАН Андрей Головнёв.
«Главный зал первого музея России, являющийся лицом России и её истории, не должен быть залом уродов. И поэтому я с начала своего директорства обозначил направление реэкспозиции от уродов к народам. И сегодня в зале барокко, который называется Имперским залом, представлены народы России», — отметил Головнёв.
Любителям хоррора не стоит волноваться: знаменитая коллекция Фредерика Рюйша по-прежнему доступна для обозрения. Её перенесли в «Театр мира» на первом этаже, немного сократив. Однако, как отметил директор музея, более 60 экспонатов, представленных в новом зале, вполне удовлетворят интерес большинства посетителей.
Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга открылся Музей бомжей. Пока посетители могут насладиться лишь экскурсией, которая длится около часа, однако позже появится возможность индивидуального посещения.