Лавров высказался о роли США в работе дальнобойных ракет ВСУ
Лавров: Без США большинство дальнобойных ракет ВСУ не оторвались бы от мест
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) были бы лишены возможности использовать большинство дальнобойных ракет без ключевой поддержки США, отметил в беседе с «Коммерсантом» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он указал, что, согласно публикации The New York Times, Соединённые Штаты с самого начала играли определяющую роль в операциях против России.
«Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования», — заявил дипломат.
Ранее Лавров заявил о фактах, подтверждающих, что на поражённом в Сумах объекте была очередная «сходка» украинских военачальников с западными коллегами. Он напомнил также, что международное право запрещает размещать военные объекты на территории гражданских.