Лавров высказался о роли США в работе дальнобойных ракет ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) были бы лишены возможности использовать большинство дальнобойных ракет без ключевой поддержки США, отметил в беседе с «Коммерсантом» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он указал, что, согласно публикации The New York Times, Соединённые Штаты с самого начала играли определяющую роль в операциях против России.

«Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования», — заявил дипломат.