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Регион
14 апреля, 14:35

Лавров высказался о роли США в работе дальнобойных ракет ВСУ

Лавров: Без США большинство дальнобойных ракет ВСУ не оторвались бы от мест

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Вооружённые силы Украины (ВСУ) были бы лишены возможности использовать большинство дальнобойных ракет без ключевой поддержки США, отметил в беседе с «Коммерсантом» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он указал, что, согласно публикации The New York Times, Соединённые Штаты с самого начала играли определяющую роль в операциях против России.

«Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования», — заявил дипломат.

Ранее Лавров заявил о фактах, подтверждающих, что на поражённом в Сумах объекте была очередная «сходка» украинских военачальников с западными коллегами. Он напомнил также, что международное право запрещает размещать военные объекты на территории гражданских.

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Оксана Попова
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