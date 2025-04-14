С молотка уйдёт суперкар Ford GT, принадлежавший Уэйну Гретцки

В США выставили на продажу суперкар Ford GT 2006 года выпуска, который когда-то принадлежала легендарному канадскому хоккеисту Уэйну Гретски. Цена за такую модную машину составила 799,99 тысячи долларов. Объявление о продаже авто опубликовано на площадке duPont Registry.

Этот Ford GT Heritage Edition – редкий автомобиль, один из 346, выполненных в знаменитой ливрее Gulf Racing. Его особенностью является номер 99 на двери, отсылающий к игровому номеру Уэйна Гретцки, который он носил на протяжении всей своей блестящей карьеры.

Машина хоккеиста. Фото © duPont Registry

Этот суперкар, несмотря на годы, находится в превосходном состоянии, что подтверждает его мизерный пробег в 1973 км. За экземпляр просят внушительную сумму — около 800 тысяч долларов (более 66 млн рублей). Будущий владелец сможет насладиться динамикой автомобиля, разгоняющегося до 330 км/ч всего за 3,3 секунды.



Машина, на который ездил спортсмен. Фото: duPont Registry

В апреле на аукционе дома RM Sotheby’s был также выставлен кабриолет Rolls-Royce Corniche, который когда-то принадлежал Гретцки. Его цена достигла 895 тысяч долларов.