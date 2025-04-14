Толстый бобр зашёл в подъезд на Алтае и оставил сюрприз у одной из квартир

Жители многоэтажного дома в Алтайском крае случайно столкнулись с новым «соседом» на лестничной клетке. Бобер пришёл ранним утром под входную дверь квартиры местной семьи и не давал им выйти на улицу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Бобёр под дверью квартиры. Видео © Telegram / Mash Siberia

«У нас бобёр в подъезде сидит. <...> И что нам делать, как в садик идти?», — сетует женщина.

Со слов местной жительницы, ближайший водоём находится примерно в трёх километрах от дома. Недолго пробыв на лестничной клетке, бобр нагадил под дверь и всё-таки вышел на улицу.