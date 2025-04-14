Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 15:09

Толстый бобр зашёл в подъезд на Алтае и оставил сюрприз у одной из квартир

Mash Siberia: На Алтае бобр забрался в подъезд многоэтажки и напугал людей

Жители многоэтажного дома в Алтайском крае случайно столкнулись с новым «соседом» на лестничной клетке. Бобер пришёл ранним утром под входную дверь квартиры местной семьи и не давал им выйти на улицу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Бобёр под дверью квартиры. Видео © Telegram / Mash Siberia

«У нас бобёр в подъезде сидит. <...> И что нам делать, как в садик идти?», — сетует женщина.

Со слов местной жительницы, ближайший водоём находится примерно в трёх километрах от дома. Недолго пробыв на лестничной клетке, бобр нагадил под дверь и всё-таки вышел на улицу.

Тысячи жителей Словакии могут остаться без воды из-за бобра-диверсанта
Тысячи жителей Словакии могут остаться без воды из-за бобра-диверсанта

А ранее Life.ru рассказывал, как бобры помогли обнаружить неожиданную находку. В районе деревни Кузовлёво в Москве благодаря этим животным нашли снаряд времён Великой Отечественной войны.

Обложка ©

Шедеврум / Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • Животные/ домашние питомцы
  • Поп-культура и Развлечения
  • Алтайский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar