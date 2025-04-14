Толстый бобр зашёл в подъезд на Алтае и оставил сюрприз у одной из квартир
Mash Siberia: На Алтае бобр забрался в подъезд многоэтажки и напугал людей
Жители многоэтажного дома в Алтайском крае случайно столкнулись с новым «соседом» на лестничной клетке. Бобер пришёл ранним утром под входную дверь квартиры местной семьи и не давал им выйти на улицу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Бобёр под дверью квартиры. Видео © Telegram / Mash Siberia
«У нас бобёр в подъезде сидит. <...> И что нам делать, как в садик идти?», — сетует женщина.
Со слов местной жительницы, ближайший водоём находится примерно в трёх километрах от дома. Недолго пробыв на лестничной клетке, бобр нагадил под дверь и всё-таки вышел на улицу.
А ранее Life.ru рассказывал, как бобры помогли обнаружить неожиданную находку. В районе деревни Кузовлёво в Москве благодаря этим животным нашли снаряд времён Великой Отечественной войны.
Шедеврум / Life.ru