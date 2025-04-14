МЧС доложило Путину о ситуации с весенним половодьем
Куренков: Весеннее половодье началось раньше сроков, но проходит без осложнений
Паводок в Орске в 2024 году. Обложка © Life.ru
Весеннее половодье в России началось в этом году раньше привычных сроков, однако проходит без серьёзных проблем. Об этом доложил президенту Владимиру Путину министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков.
«В большинстве регионов страны зима была малоснежной и значительно теплее обычного. Весеннее половодье стартовало немного раньше, но проходит без значительных осложнений», — отметил он.
Кстати, стихийные бедствия, а также объявленные чрезвычайные ситуации являются уважительными причинами, которые могут оправдать отсутствие сотрудника на работе. Напомним, прогулом может считаться отсутствие сотрудника на рабочем месте более четырёх часов.