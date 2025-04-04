Жительница Орска стала «‎барыней» после сильнейшего наводнения

Валентина Туранова из Орска рассказала, как спасалась в 2024 году от паводка, который накрыл регион. Пенсионерка в беседе с РИА «Новости» вспомнила, как выкидывала плавающие по квартире вещи и эвакуировалась на лодке через двор.

Туранова продолжает жить в этой квартире на первом этаже пятиэтажки, которую затопило год назад. Воды было настолько много, что она доходила до её окон. Выезжать из жилья пришлось на лодке. Соседние дома пострадали намного больше — вода дошла до подъездного козырька.

«Сидела с соседкой на лавочке, она и говорит, что через три часа вода придёт. Нет бы собрать манатки, хотя бы в дом напротив пойти к родственникам. А мы уже в 12 ночи пошли. Я пошла к дочери, тоже тут рядом живёт, уснули. Утром просыпаемся — вода стоит», — рассказала женщина.

Пенсионерка смогла вернуться в свою квартиру лишь в августе. Её родственники помогли с ремонтом, однако всю мебель, приобретённую незадолго до наводнения, пришлось выбросить.