Куренков доложил Путину, что пострадавшим от паводков выплатили почти 11 млрд
Пострадавшим в результате масштабных паводков в России было выплачено почти 11 млрд рублей, обработано 98% заявлений. Об этом доложил глава МЧС России Александр Куренков на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
Куренков доложил Путину, что пострадавшим от паводков выплатили почти 11 млрд. Видео © Телеграм / Кремль. Новости
"В настоящее время 98% всех заявлений уже отработано. Всего единовременную материальную помощь получили свыше 350 тысяч человек. Финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тысячам пострадавших. Общий объём выплат составил почти 11 млрд рублей", — отчитался министр.
МЧС России внесло в кабмин проект постановления о повышении в полтора раза размера выплат пострадавшим в результате паводка, изменения будут распространены на происшествия с 1 апреля текущего года.
Напомним, весной 2024 года более чем в 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — начались паводки. Наиболее сложная ситуация складывалась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. По данным на май, затопленными после паводка оставались 1373 жилых дома в 10 субъектах. Ранее президент Владимир Путин дал поручения по устранению последствий паводков в России.
kremlin.ru