Пострадавшим в результате масштабных паводков в России было выплачено почти 11 млрд рублей, обработано 98% заявлений. Об этом доложил глава МЧС России Александр Куренков на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

Куренков доложил Путину, что пострадавшим от паводков выплатили почти 11 млрд. Видео © Телеграм / Кремль. Новости

"В настоящее время 98% всех заявлений уже отработано. Всего единовременную материальную помощь получили свыше 350 тысяч человек. Финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тысячам пострадавших. Общий объём выплат составил почти 11 млрд рублей", — отчитался министр.