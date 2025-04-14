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14 апреля, 15:48

Турция намерена добиться запрета на продажу донер-кебаба в странах ЕС

Зайдель: Если заявку Турции примут, это будет означать запрет донер-кебаба в ЕС

Кебаб. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Кебаб. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Автор книги «Донер — турецко-немецкая культурная история» Эберхард Зайдель сообщила, что если Евросоюз примет заявку Турции, в Германии фактически начнёт действовать запрет донер-кебаба в его нынешней форме. Слова женщины приводит газета Bild.

«Если ЕС примет заявку турецкой ассоциации, это фактически будет означать запрет донер-кебаба в его нынешней форме в Германии. 80–90% немецких донерных не смогли бы больше называть свой продукт «донер», — сказала она.

Если предложение будет принято, то производство донеров в странах ЕС будет регламентироваться исключительно рецептурой, защищённой компанией Udofed. Германия выступает против этой турецкой инициативы, и стороны пока не могут найти компромисс.

Турция пошла в ЕС, чтобы отстоять рецепт настоящей шаурмы
Турция пошла в ЕС, чтобы отстоять рецепт настоящей шаурмы

Напомним, что Германия и Турция разругались из-за кебаба. В Анкаре считают, что оригинальное блюдо должно готовиться из курицы, баранины и говядины не старше 18 месяцев в маринаде из йогурта. Нарезать следует горизонтально толщиной от трёх до пяти миллиметров. В ФРГ возмутились такому патенту.

Алена Пенчугина
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