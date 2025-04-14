Турция намерена добиться запрета на продажу донер-кебаба в странах ЕС

Автор книги «Донер — турецко-немецкая культурная история» Эберхард Зайдель сообщила, что если Евросоюз примет заявку Турции, в Германии фактически начнёт действовать запрет донер-кебаба в его нынешней форме. Слова женщины приводит газета Bild.

«Если ЕС примет заявку турецкой ассоциации, это фактически будет означать запрет донер-кебаба в его нынешней форме в Германии. 80–90% немецких донерных не смогли бы больше называть свой продукт «донер», — сказала она.

Если предложение будет принято, то производство донеров в странах ЕС будет регламентироваться исключительно рецептурой, защищённой компанией Udofed. Германия выступает против этой турецкой инициативы, и стороны пока не могут найти компромисс.