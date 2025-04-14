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Регион
14 апреля, 15:42

Фигурантам дела о поджоге вертолёта в «Остафьево» запросили до 19 лет колонии

Прокурор запросил до 19 лет колонии обвиняемым в поджоге Ка-32 в «Остафьево»

Обвиняемые. Обложка © Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Обвиняемые. Обложка © Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Прокуратура потребовала приговорить обвиняемых в поджоге вертолёта Ка-32 в аэропорту «Остафьево» в Новой Москве к тюремным срокам от 13 до 19 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу назначить наказание: Станиславу Хамидулину — в виде лишения свободы на срок 19 лет, Даниле Ямскову — на срок 19 лет, Никите Булгакову — на 19 лет, Роману Яковцу — на 19 лет и Анастасии Мочалиной — на 13 лет», — сказал прокурор.

Напомним, 26 апреля прошлого года на аэродроме «Остафьево» загорелся вертолёт, припаркованный на стоянке «Северная». Пожар площадью 30 квадратных метров был потушен пожарными аэропорта. В январе СК России объявил о завершении расследования дела о поджоге воздушного судна. По данным следствия, подозреваемые совершили поджог по заказу куратора с территории Украины, зафиксировали происходящее на видео и скрылись с места преступления. Ущерб, нанесённый государству, оценивается примерно в 700 миллионов рублей.

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Наталья Демьянова
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