Фигурантам дела о поджоге вертолёта в «Остафьево» запросили до 19 лет колонии

Прокуратура потребовала приговорить обвиняемых в поджоге вертолёта Ка-32 в аэропорту «Остафьево» в Новой Москве к тюремным срокам от 13 до 19 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу назначить наказание: Станиславу Хамидулину — в виде лишения свободы на срок 19 лет, Даниле Ямскову — на срок 19 лет, Никите Булгакову — на 19 лет, Роману Яковцу — на 19 лет и Анастасии Мочалиной — на 13 лет», — сказал прокурор.