Фигурантам дела о поджоге вертолёта в «Остафьево» запросили до 19 лет колонии
Прокурор запросил до 19 лет колонии обвиняемым в поджоге Ка-32 в «Остафьево»
Обвиняемые. Обложка © Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Прокуратура потребовала приговорить обвиняемых в поджоге вертолёта Ка-32 в аэропорту «Остафьево» в Новой Москве к тюремным срокам от 13 до 19 лет. Об этом сообщает ТАСС.
«Прошу назначить наказание: Станиславу Хамидулину — в виде лишения свободы на срок 19 лет, Даниле Ямскову — на срок 19 лет, Никите Булгакову — на 19 лет, Роману Яковцу — на 19 лет и Анастасии Мочалиной — на 13 лет», — сказал прокурор.
Напомним, 26 апреля прошлого года на аэродроме «Остафьево» загорелся вертолёт, припаркованный на стоянке «Северная». Пожар площадью 30 квадратных метров был потушен пожарными аэропорта. В январе СК России объявил о завершении расследования дела о поджоге воздушного судна. По данным следствия, подозреваемые совершили поджог по заказу куратора с территории Украины, зафиксировали происходящее на видео и скрылись с места преступления. Ущерб, нанесённый государству, оценивается примерно в 700 миллионов рублей.