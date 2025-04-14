Косметолог раскрыла, что ждёт лицо любительницы ботокса Кэти Перри после полёта в космос
Косметолог Радина: После полёта в космос лицо Кэти Перри может стать более отёчным
Кэти Перри. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katyperry
Врач-дерматолог и косметолог Кристина Радина в беседе с Life.ru раскрыла, что ждёт лицо любительницы ботокса Кэти Перри после полёта в космос. По словам специалиста, многое зависит от того, какой именно препарат использовала певица.
«Если мы говорим об инъекции ботулотоксина (ботокса), то он просто блокирует на определённое время нашу мимику. Соответственно, в космосе ничего не случится с ботоксом, то есть он никуда не денется: как только он попадает в наш организм и делает своё дело, он выводится так же, как и любой лекарственный препарат», — поделилась специалист.
Однако при долгом нахождении в космосе начинается мышечная атрофия. Лицо может стать более дряблым из-за того, что тонус мышц в этой области с ботоксом снижен. Кроме того, в невесомости усиливается мышечная слабость, в результате можно получить уставший вид.
Если мы говорим про инъекции, связанные с введением гиалуроновой кислоты, то есть какого-либо рода филлеры (например, гиалуроновая кислота в губах, в скулах), то ей тоже ничего не грозит, так как филлер ставится очень плотно. Единственное, что в космосе мышечная атрофия, меньше движения, происходит отёк. Очень сильно отекают верхние конечности и лицо. А гиалуроновая кислота имеет свойство притягивать жидкость. То есть лица могут быть такими раздутыми, ещё более отёкшими.
Косметолог заверила, что небольшие инъекционные процедуры, такие как курсы мезотерапии или биоревитализации, не пострадают от космического полёта. Препараты быстро усваиваются кожей, хотя лицо может немного отечь. Ботокс и филлеры останутся на месте, никаких негативных последствий не будет.
Напомним, что ранее певица Кэти Перри покорила космос на корабле New Shepard. Полёт продлился чуть более десяти минут, капсула достигла высоты 100 км — условной границы между земной атмосферой и космосом.