Косметолог раскрыла, что ждёт лицо любительницы ботокса Кэти Перри после полёта в космос

Врач-дерматолог и косметолог Кристина Радина в беседе с Life.ru раскрыла, что ждёт лицо любительницы ботокса Кэти Перри после полёта в космос. По словам специалиста, многое зависит от того, какой именно препарат использовала певица.

«Если мы говорим об инъекции ботулотоксина (ботокса), то он просто блокирует на определённое время нашу мимику. Соответственно, в космосе ничего не случится с ботоксом, то есть он никуда не денется: как только он попадает в наш организм и делает своё дело, он выводится так же, как и любой лекарственный препарат», — поделилась специалист.

Однако при долгом нахождении в космосе начинается мышечная атрофия. Лицо может стать более дряблым из-за того, что тонус мышц в этой области с ботоксом снижен. Кроме того, в невесомости усиливается мышечная слабость, в результате можно получить уставший вид.

Если мы говорим про инъекции, связанные с введением гиалуроновой кислоты, то есть какого-либо рода филлеры (например, гиалуроновая кислота в губах, в скулах), то ей тоже ничего не грозит, так как филлер ставится очень плотно. Единственное, что в космосе мышечная атрофия, меньше движения, происходит отёк. Очень сильно отекают верхние конечности и лицо. А гиалуроновая кислота имеет свойство притягивать жидкость. То есть лица могут быть такими раздутыми, ещё более отёкшими. Кристина Радина Врач-дерматолог и косметолог

Косметолог заверила, что небольшие инъекционные процедуры, такие как курсы мезотерапии или биоревитализации, не пострадают от космического полёта. Препараты быстро усваиваются кожей, хотя лицо может немного отечь. Ботокс и филлеры останутся на месте, никаких негативных последствий не будет.