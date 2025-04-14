«Временное явление»: Экономист рассказала Life.ru, что ждёт курс доллара и с чем связаны скачки валюты

В понедельник, 14 апреля, доллар подешевел, упав ниже отметки в 82 рубля и достигнув 80,9 рубля. Падение курса произошло из-за ослабления доллара на мировом рынке, спровоцированного усилением торговых споров с участием США. Таисия Вепренцева, экономист и основатель «Деломант групп», рассказала Life.ru о перспективах курса доллара и причинах его колебаний.

«Новые заградительные пошлины на импорт из десятков стран, введённые администрацией Дональда Трампа, вызвали резкую реакцию рынков и давление на доллар. Рубль, в свою очередь, получает временное преимущество, но не за счёт роста спроса на национальную валюту, а в силу ослабления спроса на доллары», — поделилась эксперт.

Собеседница Life.ru отметила, что из-за резкого снижения импорта и уменьшения потребительского спроса в России валютные интервенции сейчас не так уж и нужны. Но это не значит, что рубль стал сильнее. Скорее всего, это временная передышка, вызванная проблемами с долларом на международном уровне.

Экономист полагает, что на курс рубля влияют не только текущие экономические показатели, но и надежды на ослабление санкций и дипломатические усилия, которые рынок воспринимает сдержанно-позитивно. Однако, даже если экономическая активность частично восстановится, зависимость страны от импорта может привести к ослаблению рубля до 86–88 за доллар. По мнению эксперта, нынешняя стабильность рубля обусловлена внешними факторами, и поэтому носит временный характер.