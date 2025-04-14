«Так тихо»: Слетавшая в космос невеста владельца Amazon рассказала о впечатлившей её вещи
Невеста Безоса Лорен Санчес призналась, что была удивлена видом Земли из космоса
Лорен Санчес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laurenwsanchez
Невеста американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес, совершившая полёт в космос, поделилась своими впечатлениями от данной авантюры. Её слова приводит CNN.
Экипаж корабля. Фото © X / Dave Limp
«Земля выглядела так... Так тихо. Смотришь на неё и думаешь: «И вот здесь вот все мы вместе!» — рассказала Санчес.
Она также призналась, что вид из космоса её очень удивил, так как она ожидала «чего-то другого». Сразу после полёта Лорен обняла ожидавшего её Джеффа Безоса.
Напомним, что сегодня экипаж с певицей Кэти Перри и Лорен Санчес отправился в космос. Полёт продлился недолго и занял чуть больше 10 минут. Миссию организовала невеста Джеффа Безоса. Она же разработала скафандры совместно с брендом Monse. Цена билета не раскрывается, но депозит полёта равен 150 тысячам долларов.