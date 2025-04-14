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14 апреля, 17:13

«Так тихо»: Слетавшая в космос невеста владельца Amazon рассказала о впечатлившей её вещи

Невеста Безоса Лорен Санчес призналась, что была удивлена видом Земли из космоса

Лорен Санчес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laurenwsanchez

Лорен Санчес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laurenwsanchez

Невеста американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес, совершившая полёт в космос, поделилась своими впечатлениями от данной авантюры. Её слова приводит CNN.

Экипаж корабля. Фото © X / Dave Limp

Экипаж корабля. Фото © X / Dave Limp

«Земля выглядела так... Так тихо. Смотришь на неё и думаешь: «И вот здесь вот все мы вместе!» — рассказала Санчес.

Она также призналась, что вид из космоса её очень удивил, так как она ожидала «чего-то другого». Сразу после полёта Лорен обняла ожидавшего её Джеффа Безоса.

Кэти Перри полетит в космос с пятью женщинами
Кэти Перри полетит в космос с пятью женщинами

Напомним, что сегодня экипаж с певицей Кэти Перри и Лорен Санчес отправился в космос. Полёт продлился недолго и занял чуть больше 10 минут. Миссию организовала невеста Джеффа Безоса. Она же разработала скафандры совместно с брендом Monse. Цена билета не раскрывается, но депозит полёта равен 150 тысячам долларов.

Алена Пенчугина
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