«Так тихо»: Слетавшая в космос невеста владельца Amazon рассказала о впечатлившей её вещи

Невеста американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес, совершившая полёт в космос, поделилась своими впечатлениями от данной авантюры. Её слова приводит CNN.

Экипаж корабля. Фото © X / Dave Limp

«Земля выглядела так... Так тихо. Смотришь на неё и думаешь: «И вот здесь вот все мы вместе!» — рассказала Санчес.

Она также призналась, что вид из космоса её очень удивил, так как она ожидала «чего-то другого». Сразу после полёта Лорен обняла ожидавшего её Джеффа Безоса.