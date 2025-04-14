Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 17:36

В Чечне взорвалась цистерна с топливом, есть погибшие

СК: В Чечне в результате взрыва цистерны с топливом погибли три человека

Последствия взрыва цистерны с топливом. Обложка © VK / СУ СКР по Чеченской Республике

Последствия взрыва цистерны с топливом. Обложка © VK / СУ СКР по Чеченской Республике

В чеченском селе Новотерское взорвалась цистерна с топливом. В результате происшествия погибли три человека, которые находились на территории газонаполнительной станции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Сейчас специалисты осматривают место происшествия, назначены судебные экспертизы.

«Ход и результаты расследования данного уголовного дела поставлены на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления по Чеченской Республике», — говорится в сообщении СК.

В Чечне взорвалась цистерна с топливом. Фото © VK / СУ СКР по Чеченской Республике

В Чечне взорвалась цистерна с топливом. Фото © VK / СУ СКР по Чеченской Республике

Неисправный холодильник взорвался и устроил пожар в приморском Лесозаводске
Неисправный холодильник взорвался и устроил пожар в приморском Лесозаводске

Ранее пожар вспыхнул возле храма Живоначальной Троицы на юге Москвы. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взорвавшийся электросамокат.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar