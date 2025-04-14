В Чечне взорвалась цистерна с топливом, есть погибшие

В чеченском селе Новотерское взорвалась цистерна с топливом. В результате происшествия погибли три человека, которые находились на территории газонаполнительной станции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Сейчас специалисты осматривают место происшествия, назначены судебные экспертизы.

«Ход и результаты расследования данного уголовного дела поставлены на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления по Чеченской Республике», — говорится в сообщении СК.

В Чечне взорвалась цистерна с топливом. Фото © VK / СУ СКР по Чеченской Республике