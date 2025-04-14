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14 апреля, 15:30

У храма Живоначальной Троицы в Москве взорвался электросамокат

Обложка © 360.ru

Обложка © 360.ru

Пожар вспыхнул возле храма Живоначальной Троицы в районе Орехово-Борисово на юге Москвы. Об этом сообщает 360.ru. Инцидент случился по адресу Каширское шоссе, 61. Сначала в районе охранного поста у входа на территорию храма прогремел взрыв, после чего началось возгорание.

Официальной информации о происшествии пока не поступало. На кадрах, опубликованных нашими коллегами, видно, как к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС России. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать электросамокат.

Пожар произошёл в студии во время фотосессии Олега Газманова
Пожар произошёл в студии во время фотосессии Олега Газманова

Ранее сообщалось, что неисправный холодильник взорвался и устроил пожар в приморском Лесозаводске. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Марина Фещенко
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