У храма Живоначальной Троицы в Москве взорвался электросамокат

Пожар вспыхнул возле храма Живоначальной Троицы в районе Орехово-Борисово на юге Москвы. Об этом сообщает 360.ru. Инцидент случился по адресу Каширское шоссе, 61. Сначала в районе охранного поста у входа на территорию храма прогремел взрыв, после чего началось возгорание.

Официальной информации о происшествии пока не поступало. На кадрах, опубликованных нашими коллегами, видно, как к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС России. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать электросамокат.