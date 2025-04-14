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Регион
14 апреля, 18:38

«Технологии создаются здесь и сейчас»: Лауреат премии президента РФ призвал участвовать в конкурсе «Мечты о будущем»

Лауреат премии президента РФ призвал участвовать в конкурсе «Мечты о будущем»

Учёный. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Учёный. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2024 год Константин Титов призвал коллег принять участие в конкурсе «Мечты о будущем», рассказав о своём видении завтрашнего дня. Его обращение опубликовала пресс-служба Национального центра «Россия».

Константин Титов приглашает присоединиться к конкурсу. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

«Всегда казалось, что технологии, которые нам демонстрируют в фильмах, — далёкие, что их создают некие отдельные люди. На самом деле все технологии создаются здесь и сейчас, их создают простые люди, и такими людьми можете стать и вы, если примете решение, что вам это интересно и нужно», — сказал Титов.

Конкурс был организован Национальным центром «Россия». Регистрация команд на видеоэссе «Мечты о будущем» продолжится до 27 апреля. Присоединиться к проекту можно по ссылке.

IV съезд «Движения первых» пройдёт в Национальном центре «Россия» 26–28 марта
IV съезд «Движения первых» пройдёт в Национальном центре «Россия» 26–28 марта

Ранее «Движение первых» выделило 513 победителей грантового конкурса. Экспертная комиссия определила проекты-победители из 79 регионов России. Общая сумма поддержки составляет 1,4 миллиарда рублей.

Алена Пенчугина
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