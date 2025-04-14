«Технологии создаются здесь и сейчас»: Лауреат премии президента РФ призвал участвовать в конкурсе «Мечты о будущем»

Лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2024 год Константин Титов призвал коллег принять участие в конкурсе «Мечты о будущем», рассказав о своём видении завтрашнего дня. Его обращение опубликовала пресс-служба Национального центра «Россия».

«Всегда казалось, что технологии, которые нам демонстрируют в фильмах, — далёкие, что их создают некие отдельные люди. На самом деле все технологии создаются здесь и сейчас, их создают простые люди, и такими людьми можете стать и вы, если примете решение, что вам это интересно и нужно», — сказал Титов.